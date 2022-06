MTU-Calls mit 80% Chance bei Kursanstieg auf 200 Euro

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) verlor zwischen Ende März bis Anfang Mai mehr als 20 Prozent ihres Wertes. Vom Zwischentief bei 174 Euro vom 12.5.22 konnte sich die Aktie bis zum 27.5.22 zwar wieder auf bis zu 190 Euro erholen. In weiterer Folge konnte die Aktie dieses Niveau allerdings nicht behaupten.

Nach den vergangenen schwachen Tagen der Aktien der Fluggesellschaften und der Flugindustrie bekräftigten Experten wegen der baldigen Beendigung der Corona-Einschränkungen in China mit Kurszielen von bis zu 255 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die MTU Aero Engines-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 188,25 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau von Ende April bei 200 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 190 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 190 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000SD4XAA8, wurde beim MTU-Aktienkurs von 188,25 Euro mit 1,37 - 1,39 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 200 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,76 Euro (+27 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 176,157 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 176,157 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK2CNW0, wurde beim MTU-Kurs von 188,25 Euro mit 1,30 - 1,32 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 200 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,38 Euro (+80 Prozent) erhöhen - sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 170,071 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 170,071 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000HG0DY20, wurde beim MTU-Kurs von 188,25 Euro mit 0,19 - 0,20 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,29 Euro (+45 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de