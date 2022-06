Linz (www.anleihencheck.de) - Kanada ist ein rohstoffreiches Land und profitiert von der global hohen Nachfrage, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zusätzlich gelte Kanada als wichtiger Lieferant für die Agrar- und Autoindustrie der USA. Die Wirtschaft wachse kräftig. Die Prognosen für 2022 lägen oberhalb von 4,0%. Am Arbeitsmarkt seien Fachkräfte gesucht, was zu steigenden Löhnen führe. Neben den klassischen Inflationstreibern (Rohstoffe) trage auch die Lohn-Preis-Spirale dazu bei, dass die Inflation im Mai auf 6,8% gestiegen sei. ...

