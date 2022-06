Viele China-Aktien wie JinkoSolar (WKN: A0Q87R) und Alibaba (WKN: A117ME) haben am Montag (06.06.2022) stärker zugelegt. Der Hang-Seng-Index zog um 2,71 % an. Allerdings befindet er sich schon seit Anfang 2018 auf Talfahrt und hat insgesamt bereits 34,7 % an Wert verloren (06.06.2022). Für Langfristinvestoren ergibt sich hier über den Kauf des Gesamtmarktes mittlerweile eine Chance. Doch welche Gründe stecken im Detail hinter den Kursanstiegen? JinkoSolar legte in Shanghai (China) um 8,86 % zu JinkoSolar ...

