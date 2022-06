Neue Anleihe? Die Mutares SE & Co. KGaA prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 175 Mio. Euro sowie die Ablösung ihrer bestehenden vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 80 Mio. Euro. Dazu wurde Pareto Securities AS als Berater und Broker für die Transaktion für eine mögliche Ansprache von institutionellen Investoren sowie den Inhabern der bestehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...