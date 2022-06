Hamburg (ots) -Ja, es gibt ihn - die vegane Variante des klassischen Fischbrötchens hat am 10. Juni einen Ehrentag. Zwei Tage nach dem "World Ocean Day" zum Wohl der Biodiversität in den Weltmeeren ist das ein tolles Signal, dass niemand auf Fischgenuß verzichten muss. Der Hamburger Kultsnack hat es mit seiner veganen Variante längst aus seiner nordischen Heimat geschafft und macht - egal ob auf Tellern oder schnell auf die Hand - überall Lust auf Meer. Das feiert selbst Käpt'n iglo!Hoch soll er leben, unser geliebter, knuspriger Kultsnack. Zum Tag des veganen Fischbrötchens lädt der Tiefkühlkosthersteller zum Probieren mit der ganzen Familie ein und zeigt mit seinen pflanzlichen Fischalternativen, den veganen "Fisch"stäbchen und seit neustem auch dem veganen Ofen-"Backfisch": Echter Tiefsee-Genuss geht auch pflanzenbasiert und bewusst und steht dabei dem leckeren Original in Nichts nach. Auch Flexitarier und Familien, die Wert auf eine bewusstere Ernährung legen, kommen voll auf ihre Kosten: einfach und schnell zubereitet und eine kurze Zutatenliste bieten veganen Tiefsee-Genuss für große und kleine Matrosen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!Trends unter Verbrauchern: Wachsendes Umweltbewusstein und hohe AufgeschlossenheitDass eine umweltverträgliche Ernährung immer wichtiger wird, bestätigt auch der Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Immerhin gaben 84 Prozent der befragten Verbraucher an, dass ihnen Umwelt in Bezug auf Essen und Einkauf wichtig sei1. Die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, spielt dabei eine besonders große Rolle: 71 Prozent der Befragten sind neugierig auf vegane oder vegetarische Alternativprodukte.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249-202alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/5240879