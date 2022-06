Bei der Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) steht für mich eine Transformation in Richtung E-Commerce im Raum. Derzeit konzentriert sich der Markt zwar auf die Stärken und vor allem die Schwächen im Social-Media-Bereich. Allerdings erkennt der aufmerksame Investor bereits die ersten Indikatoren. In den letzten Quartalen und ein, zwei Jahren investierte das Management unter anderem in Lösungen, die den E-Commerce nahelegen. Unter anderem standen dabei ein Wish-List-Anbieter und ein Tool zum Erkennen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...