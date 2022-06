Die New Coke von Coca-Cola (WKN: 850663): Wir schreiben das Jahr 1985 und der US-Getränkekonzern ist in einem harten Marktwettkampf mit PepsiCo. Die Überlegung des Managements: Verändern wir die Formel, machen wir ein neues, innovatives Produkt, das im Rahmen einer Marktstudie gezeigt hat, dass es die Konkurrenten verdrängen kann. Was folgte, ist inzwischen eine moderne Marketing-Legende oder ein Kapitel, des zeigte: Never Change a Winning Product! Trotzdem ist die New Coke für mich im Nachhinein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...