NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Allein schon kategoriebedingt sei der Lebensmittelkonzern dem derzeit schwierigen Umfeld stärker ausgesetzt als andere, schrieb Analyst John Ennis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Milchprodukten sei die Perspektive getrübt, was gemeinsam mit der hohen Inflation eine Herausforderung für 2023 sei. In den Konsensschätzungen spiegele sich dies noch nicht wider./tih/edh



ISIN: FR0000120644

