DJ PTA-News: Wolftank-Adisa Holding AG: Kooperation mit Molgas für Betankungsanlagen mit Flüssiggas und Wasserstoff

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Innsbruck (pta022/07.06.2022/11:05) - Die Wolftank Group (Wolftank ( https://www.boerse-frankfurt.de/equity/ wolftank-adisa-hldg-o-n )-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), spezialisiert auf Technologien für Energie- und Umweltlösungen, hat mit Molgas Energia Italia eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Die Molgas-Gruppe ist ein führendes Unternehmen im Energie-Dienstleistungsbereich, das Flüssiggas (LNG) vertreibt und es an Orte liefert, die von Gaspipelines nicht erreicht werden. Als starker südeuropäischer Player verstärkt Molgas nun seine Präsenz durch organisches Wachstum und Akquisitionen in ganz Europa. Die weltweit tätige Wolftank Group entwickelt und implementiert modernste Technologien sowie Infrastrukturlösungen für emissionsfreie Mobilität und liefert unter anderem schlüsselfertige, modulare Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen.

Die beiden Unternehmen planen, gemeinsam eine zweistellige Zahl an LNG- bzw. Wasserstofftankstellen in europäischen Märkten zu errichten. Erste Zielgebiete sind Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich und die Slowakei. Das entsprechende Memorandum of Understanding wurde von den beiden Unternehmen heute unterzeichnet. "Um nachhaltige Mobilität flächendeckend zu ermöglichen, braucht es dringend notwendige Infrastruktur. Hier gibt es europaweit einen massiven Nachholbedarf. Durch unsere Kooperation wollen wir gemeinsam erneuerbare Energien breiter verfügbar machen. Als Technologiepartner von Molgas bringen wir unsere jahrzehntelange Kompetenz im Bau von Wasserstoff- und LNG-Tankanlagen ein", sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group.

Die Kooperation mit Molgas ist ein nächster, wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie der Wolftank Group. Mit starken Partnerschaften, zuletzt mit dem führenden italienischen Telekom-Anbieter TIM, mit SFC Energy, der Q8-Gruppe, dem Gasversorger Snam sowie durch die Übernahme von 50 Prozent an der italienischen Gesellschaft Mares baut die Gruppe konsequent ihre Positionierung im Bereich von erneuerbaren Energien weiter aus.

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: http://www.wolftankgroup.com

