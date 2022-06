Was braucht man, um Erfolg an der Börse zu haben? An dieser Frage verzweifeln viele Anfänger und geben sich dann mit einem MSCI World ETF zufrieden. Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es selbstverständlich nicht. Denn die öffentlich kommunizierten Erfolgsstrategien könnten unterschiedlicher nicht sein. Dabei ist es oft viel wichtiger, was man nicht macht. Wer Erfolg an der Börse haben möchte, sollte in meinen Augen vor allem einen kontraproduktiven Urinstinkt deaktivieren. Den Erfolg eines ...

