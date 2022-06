Der US-Feststoffbatteriezellen-Spezialist Solid Power hat die Installation seiner Pilotproduktionslinie abgeschlossen und will noch in diesem Jahr erste Zellen für Qualifizierungstests an Ford und BMW liefern. Auf der Pilotanalge sollen automatisiert All-Solid-State-Batteriezellen mit dem firmeneigenen Festelektrolytmaterial auf Sulfidbasis gefertigt werden. Bei Vollauslastung wird die Pilotlinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...