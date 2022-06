Forescout, der führende Anbieter für automatisierte Cybersicherheit, ist stolz darauf, die folgenden Auszeichnungen des Cyber Defense Magazine (CDM), dem führenden Magazin für elektronische Informationssicherheit, erhalten zu haben:

"Hot Company Industrial Cybersecurity"

"Publisher's Choice Internet of Things (IoT) Security"

"Most Comprehensive Zero Trust"

"Publisher's Choice Cybersecurity Research"

"Publisher's Choice Healthcare IoT Security"

"Wir freuen uns sehr über die fünf Auszeichnungen bei den diesjährigen 10. Global Infosec Awards auf der RSA 2022", sagte Wael Mohamed, CEO von Forescout. "Diese Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien sind ein Beleg für die Arbeit, die wir bei Forescout leisten, um der Branche die Transparenz und Automatisierung zu ermöglichen, die sie benötigt, um ihre Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und sich vor Unterbrechungen ihrer Geschäftsabläufe zu schützen."

"Forescout vereint drei wichtige Eigenschaften, nach denen die Jury sucht, um Sieger zu ermitteln: die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten und auf überraschende Weise innovativ zu sein, um Cyber-Risiken zu reduzieren und dem nächsten Angriff einen Schritt voraus zu sein", sagte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

Über Forescout

Forescout Technologies, Inc. liefert automatisierte Cybersicherheit auf dem kompletten digitalen Feld und sorgt für eine kontinuierliche Anpassung des Sicherheits-Frameworks der Kunden an ihre digitalen Gegebenheiten, einschließlich aller Arten von Assets IT, OT, IoT, IoMT. Die Forescout Continuum Platform sorgt für vollständige Asset-Transparenz, fortlaufende Compliance, Netzwerksegmentierung und eine solide Grundlage für Zero Trust. Seit mehr als 20 Jahren setzen Fortune-100-Organisationen und Regierungsbehörden auf Forescout, wenn es um skalierbare, automatisierte Cybersicherheit geht. Forescout bietet seinen Kunden datengestützte Intelligenz zur präzisen Risikoerkennung und schnellen Beseitigung von Cyberbedrohungen ohne Beeinträchtigung wichtiger Unternehmensressourcen.

Cyber-Risiken gemeinsam managen.

Über das Cyber Defense Magazin

Das Cyber Defense Magazine ist die erste Adresse für Nachrichten und Informationen zur Cybersicherheit für InfoSec-Experten in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Wir werden von ethischen, ehrlichen und leidenschaftlichen Informationssicherheitsexperten geleitet und veröffentlichen für diese. Unser Ziel ist es, innovatives Wissen, Erfahrungsberichte und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Informationstechnologiebranche zu vermitteln. Wir stellen die elektronischen Magazine jeden Monat kostenlos online zur Verfügung und bringen Sonderausgaben exklusiv für die RSA-Konferenzen heraus. CDM ist ein stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Mehr über uns erfahren Sie unter https://www.cyberdefensemagazine.com und besuchen Sie https://www.cyberdefensetv.com und https://www.cyberdefenseradio.com, um einige der informativsten Interviews mit vielen dieser prämierten Firmenchefs zu sehen und zu hören. Nehmen Sie unter https://www.cyberdefensewebinars.com an einem Webinar teil und machen Sie sich klar, dass Infosec-Wissen mächtig ist.

