Wien (www.fondscheck.de) - Die Teams für ESG-Entwicklung und klimabezogene thematische Investments von Candriam erhalten gleich vierfache Verstärkung, so die Experten von "FONDS professionell".Marouane Bouchriha werde Co-Fondsmanager der Klimaschutzstrategie von Candriam, während David Czupryna zum leitenden Fondsmanager der Kreislaufwirtschaftsstrategie Candriam Equities L Circular Economy befördert werde. Alexandra Russo werde in den USA und in Großbritannien als "Head of ESG Client Portfolio Management" tätig sein. Und Marie Niemczyk werde zur "Head of ESG Client Portfolio Management". ...

