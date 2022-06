DGAP-News: Fraundorfer Aeronautics AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Fraundorfer Aeronautics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2022 in 86682 Genderkingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



07.06.2022 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fraundorfer Aeronautics AG Genderkingen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 14.07.2022, 14:00 Uhr (MESZ), am Geschäftssitz Flugplatz Donauwörth-Genderkingen

Forstmahd 3 - Hangar 2

86682 Genderkingen

Deutschland

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. A. Tagesordnung 1. Vorlage des Festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 Diese Unterlagen liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Flugplatz Donauwörth-Genderkingen, Forstmahd 3, Hangar 2, 86682 Genderkingen, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 4. Satzungsänderungen a. Änderung der Firma, § 1 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Firma zu ändern und § 1 wie folgt zu fassen: "1. Die Firma der Gesellschaft lautet: Tensor AG" b. Änderung der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrat, § 8 Abs. 5 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Regelungen zur Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats wie folgt neu zu fassen: "5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt bekanntgegebenen Anschrift geladen sind und mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Ein Mitglied nimmt auch an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält." c. Änderung des genehmigten Kapitals 2021, § 4 Abs. 6 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die gesetzlichen Rahmenbedingungen des § 202 AktG voll auszuschöpfen und § 4 Abs. 6 in S. 1 wie folgt zu fassen: "Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.09.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt € 750.000,00 durch Ausgabe von Stamm- oder Vorzugsaktien ohne Stimmberechtigung mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2021") […]." Zur Erläuterung die folgenden Bemerkungen: 1. § 202 Abs. 3 AktG bestimmt, dass der Nennbetrag des genehmigte Kapitals die Hälfte des zur Zeit der Ermächtigung vorhandenen Kapitals nicht übersteigen darf. Bei der Hauptversammlung 2021 betrug das Grundkapital der Gesellschaft lediglich € 1.308.827,00, so dass nur eine Ermächtigung bis € 650.000,00 erteilt werden konnte. Nachdem zwischenzeitlich das Grundkapital der Gesellschaft € 1.500.000,00 beträgt, schöpft die Erhöhung von € 650.000,00 auf € 750.000,00 die gesetzlichen Rahmenbedingungen vollständig aus und ermöglicht der Gesellschaft die Einwerbung weiteren Kapitals in größtmöglichem Umfang. Im Übrigen bleibt die Regelung unverändert. 2. Aus dem Genehmigten Kapital 2021 werden der satzungsmäßigen Ermächtigung entsprechend demnächst auch die Vergütungsansprüche unserer Dienstleister SpaceTec Capital GmbH bzw. Andreas Pirklbauer erfüllt werden, die in den vergangenen zwei Jahren frisches Kapital bei zahlreichen neuen internationalen Aktionären unseres Unternehmens eingeworben haben. Unser Unternehmen arbeitet dabei seit 2 Jahren nicht nur im Bereich Finanzierung, sondern in allen Fragen der Unternehmensorganisation und -ausrichtung mit SpaceTec Capital GmbH bzw. Andreas Pirklbauer zusammen. Die bisherigen Finanzierungsrunden haben dabei Kapital von mehr als € Mio. 10,00 bewegt. Die mit dieser Zusammenarbeit verbundene Internationalisierung hat einen transparenten Fundraising-Prozess etabliert, auf dessen Grundlage Finanzierung und Aufbau unseres Unternehmens gewährleistet sind. Die zur Vergütung mit unserem Dienstleister getroffenen und mit dem Aufsichtsrat abgestimmten Konditionen sind dabei rein erfolgsbasiert, unsere Dienstleister erhalten damit - anders als mancher Vorgänger oder andere vergleichbare Dienstleister Vergütung nur im Erfolgsfall und nach ihrer Wahl entweder in Geld oder in Aktien. Wenn jetzt im Anschluss an die Hauptversammlung die Vergütungsansprüche unserer Dienstleister erfüllt werden, so erfolgt dies auf der Grundlage von § 4 Abs. 6 der Satzung bei Bezugsrechtsausschluss der übrigen Aktionäre zum Zwecke des Erwerbes von Forderungen gegen die Gesellschaft. Damit nicht das eingesammelte Kapital gleich wieder herausgegeben werden muss, werden unsere Dienstleister berechtigt, aus dem genehmigten Kapital Aktien zu einem Nennwert von € 1,00 zu beziehen - das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen. Dabei erhalten unsere Dienstleister für Ihre Tätigkeit grundsätzlich 8 % des eingeworbenen Kapitals, nach ihrer Wahl in bar oder in Aktien. Wählen unsere Dienstleister die Vergütung in Aktien, sind sie zur Wandlung zu einem Aktienkurs von € 16,00 minus eines Nennbetrags von € 1,00 je Aktie berechtigt. Werden aufgrund der Tätigkeit unserer Dienstleister bestimmte Meilensteine erreicht - nämlich je € Mio. 5,0 - erhalten unsere Dienstleister 1,5 % der Post-Money Aktien unseres Unternehmens. Dabei ist noch einmal hervorzuheben, dass Leistungen und Tätigkeiten unserer Dienstleister in den vergangenen 2 Jahren weit über die reine Kapitalbeschaffung hinausgegangen sind. B. Weitere Angaben und Hinweise 1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 10 Ziff. 4 der Satzung alle Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens am Freitag, den 08.07.2022, zur Hauptversammlung angemeldet haben. 2. Wie bereits für die Hauptversammlung 2021 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, - Aktionären und Organen der Fraundorfer Aeronautics das Wahlrecht zwischen physischer und elektronischer Teilnahme einzuräumen; - für den Fall der elektronischen Teilnahme die elektronische Stimmabgabe mit der Maßgabe zuzulassen, die jeweilige Stimmabgabe bereits im Voraus zusammen mit der Anmeldung zur Hauptversammlung zu übermitteln. Das bedeutet für die diesjährige Hauptversammlung insbesondere Folgendes: • Ort der Versammlung iSd. AktG sind die Geschäftsräume der Fraundorfer Aeronautics AG am Flughafen Genderkingen, Forstmahd 3, Hangar 2, 86682 Genderkingen. • Für die nicht am Ort der Versammlung anwesenden Aktionäre und Organe der Gesellschaft wird die Hauptversammlung vollständig in Bild und Ton über den Internetservice der Gesellschaft unter Nutzung von Zoom Video Call übertragen werden; die Zugangsdaten werden den Aktionären auf entsprechende Anforderung hin mitgeteilt. • Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht im Wege der Briefwahl elektronisch ausüben. 3. Aktionäre können nach § 10 Abs. 6 der Satzung ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Vollmacht ist in Textform unter der oben genannten Adresse zu erteilen. Die Bevollmächtigten haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Die Vorschrift des § 135 AktG bleibt unberührt. 4. Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung samt Begründung und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind bis zum 30.06.2022 ausschließlich zu richten an: Fraundorfer Aeronautics GA, Flugplatz Donauwörth-Genderkingen, Forstmahd 3, Hangar 2, 86633 Genderkingen, office@fraundorfer.aero. Wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), gem. § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass neue Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, muss das Verlangen samt Begründung oder Beschlussvorlage der Gesellschaft bis zum 30.06.2022 unter der zuvor genannten Adresse zugehen. Alle eingegangenen Anträge (einschließlich Gegenanträge) oder Wahlvorschläge von Aktionären werden den anderen Aktionären nach den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglich im Internet unter www.fraundorfer.aero zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder später zugegangene Anträge werden nicht berücksichtigt. 5. In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter nach § 131 AktG vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern, etwa, weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (z.B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). Gem. § 11 Ziff. 2 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen begrenzen. 6. Die Gesellschaft verarbeitet als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 Datenschutz-Grundverordnung" nachfolgend "DSGVO") personenbezogene Daten: Kontaktdaten (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse sowie ggf. den Namen des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters), persönliche Daten (z.B. Name, Geburtsdatum), Informationen über die Aktien (z.B. Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionärinnen und Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Ebenso wird mit den Daten von Gästen verfahren. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch den Vorstand, namentlich Herrn Christoph Fraundorfer. Die Kontaktdaten der Gesellschaft als Verantwortlicher lauten: Fraundorfer Aeronautics AG

Vorstand

Flugplatz Donauwörth-Genderkingen

Forstmahd 3 - Hangar 2

86682 Genderkingen

Deutschland Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung nach Maßgabe des Aktiengesetzes durchzuführen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionärinnen und Aktionäre ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft der Verantwortliche. Die personenbezogenen Daten der Aktionärinnen und Aktionäre werden zum Zwecke der Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses und der Stimmrechtsbögen, zur Erstellung der Niederschrift über den Verlauf der Hauptversammlung sowie der Erfüllung aktiengesetzlicher Pflichten der Gesellschaft nach Durchführung der Hauptversammlung verarbeitet. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Personenbezogene Daten werden durch die Gesellschaft grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten dritte, welche zum Zweck der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, von der Gesellschaft solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Sie verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft bzw. ihres Vorstandes. Bei solchen Dritten handelt es sich z.B. um Notare, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Gesellschaft speichert - vorbehaltlich nach der Hauptversammlung in Kraft tretender gesetzlicher Vorschriften - die personenbezogenen Daten aufgrund gegenwärtiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten für den Zeitraum von zehn Jahren, beginnend mit Ende des Jahres, in dem die Hauptversammlung stattfand. Im Einzelfall kann es zu einer längeren Speicherung der personenbezogenen Daten kommen, wenn die weiter Verarbeitung der Daten noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung notwendig ist. Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die Erläuterungen zu den § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG verwiesen. Den Aktionärinnen und Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen stehen die Rechte nach Kapitel III der DSGVO zu, namentlich ein Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO, das Recht, nach Maßgabe des Art. 16 DSGVO die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten oder nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO die unverzügliche Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen, nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlangen und das Recht, nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO die personenbezogenen Daten in einem den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit). Diese Rechte können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: Fraundorfer Aeronautics AG

Vorstand

Flugplatz Donauwörth - Genderkingen

Forstmahd 3 - Hangar 2

86682 Genderkingen

Deutschland Zudem steht den Aktionärinnen und Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen gem. Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht, insbesondere bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, die am Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort des Aktionärs oder Aktionärsvertreters zuständig ist, oder des Bundeslandes, in dem der mutmaßliche Verstoß begangen wurde, zu. Genderkingen, im Juni 2022 Fraundorfer Aeronautics AG Der Vorstand

07.06.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de