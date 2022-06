Tata Motors vermeldet den bisher größten Auftrag für eine Elektrofahrzeug-Flotte in Indien. Der Flottenbetreiber BluSmart Electric Mobility hat 10.000 Exemplare des Tata-Stromers XPRES T EV bestellt. Der neue Auftrag ergänzt eine Bestellung von BluSmart über 3.500 XPRES T EV vom Oktober 2021. Die Auslieferung der Fahrzeuge soll in Kürze beginnen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. ...

