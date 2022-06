- Zusammenarbeit auf der RiminiWellness-Konferenz am 3. Juni 2022 vorgestellt -

MAILAND, Italien, June 07, 2022, ein weltweit führender Anbieter von Genomik und Präzisionsmedizin, arbeitet mit GetFIT Lifestyle, dem ersten italienischen Fitness-Unternehmen, zusammen, um den mehr als 30.000 GetFIT Lifestyle-Mitgliedern die wissenschaftlichen Fitnessberichte von Dante anzubieten. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, das Trainingsprogramm einer Person auf der Grundlage ihrer genetischen Bedürfnisse und nicht wie bisher auf der Grundlage oberflächlicher körperlicher Eigenschaften oder des Geschmacks zu personalisieren und so eine neue Grenze der Gesundheit einzuleiten, in der Genetik auf die Welt der Fitness trifft.

Ab dem 1. Juli 2022 wird GetFIT den mehr als 30.000 aktiven Mitgliedern und allen Interessierten ausschließlich in Italien und Europa wissenschaftliche Fitnessberichte in seinen Fitnessstudios anbieten. Genetische Varianten sind Unterschiede in der DNA zwischen Menschen. Der Bericht von Dante Genomics erklärt, wie bestimmte genetische Varianten in der eigenen DNA die körperliche Leistungsfähigkeit und den Stoffwechsel beeinflussen können, was ihn zu einem äußerst nützlichen Diagnosewerkzeug jetzt und in der Zukunft macht.

Die aus der Analyse der Gene eines Individuums gewonnenen Informationen werden es zum ersten Mal ermöglichen, mit Unterstützung der GetFIT-zertifizierten Trainer einen Plan auszuarbeiten, um ein Trainingsprogramm auf effektive und gesunde Weise zu optimieren, mit dem Ziel, länger, gesünder und energiegeladener zu leben.

"Wir freuen uns, bei dieser fortschrittlichen Zusammenarbeit mit GetFIT zu kooperieren, um der Fitnesswelt wertvolle genomische Informationen zur Verfügung zu stellen", so Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics. "Bei Dante sagen wir oft ‚Personalisierte Medizin braucht personalisierte Daten', und ich bin zuversichtlich, dass unsere innovativen Genomtests für alle GetFIT-Kunden ein personalisierteres Fitnessprogramm und einen Trainingsplan ermöglichen werden, die individuell auf ihre DNA zugeschnitten sind."

"Seit fast 40 Jahren kümmert sich die GetFIT-Gruppe um das Wohl der Menschen. Wir sind seit 1984 in Mailand mit unseren Fitnesszentren mit Schwimmbädern und Thermarium und mehr als 30.000 aktiven Mitgliedern präsent, und unsere Mission ist es, die Menschen dazu zu inspirieren, einen gesunden und aktiven Lebensstil zu wählen und beizubehalten und sich selbst gut zu fühlen, durch Wege, die für jeden geeignet und auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind", so Livio Leardi, Gründer von GetFIT. "Als Partner von Dante an diesem innovativen Projekt teilnehmen zu können, gibt unserem Team die Möglichkeit, noch effektivere und stärker personalisierte Trainingsprogramme zu erstellen, die auf den Eigenschaften der einzelnen Person basieren. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir unserem Ziel einen weiteren Schritt näher gekommen sind: die Bedeutung der symbiotischen Beziehung zwischen Gesundheit und körperlicher Aktivität hervorzuheben."

Beide Unternehmen haben das Projekt vergangene Woche auf einer Pressekonferenz bei der RiminiWellness vorgestellt.

Über GetFIT Lifestyle



GetFIT ist das erste italienische Fitness-Unternehmen mit Studios in der Stadt Mailand, Italien, und über 30.000 aktiven Mitgliedern. Dank multifunktionaler, geräumiger und heller Bereiche, Fitnessräumen und Schwimmbädern sowie Thermarium und Entspannungsbereichen sind GetFIT-Studios der ideale Ort, um Spaß, Energie und Entspannung zu finden. Die Auswahl und Schulung unseres gesamten Teams, das mit großer Professionalität unser Engagement für die Wahrnehmung und die Gesundheit des Körpers vertritt, erfolgt mit Leidenschaft. Wir bieten modernste Aktivitäten und entwickeln personalisierte Programme, um unsere Mitglieder bei der Erreichung ihrer Ziele zu begleiten. Wir haben immer führende Partner der Branche ausgewählt, um uns um das Wohlergehen der Mailänder zu kümmern.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis zur Therapie bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Zu seinen Aktiva gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie proprietäre Prozesse, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.