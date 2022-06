First North Denmark: Delisting of Certificates issued by Nordea Bank Abp

The following certificates issued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. Last day of trading will be June 7, 2022. Instrument ISIN BEAR GULD X8 NORDNET D DK0060844439 BEAR TWITTER X3 NORDNET D DK0061039369 BEAR SOELV X8 NORDNET D2 DK0061156833 BEAR OLI X4 ND3 DK0061157997 BEAR OMX X12S NORDNET D DK0061159779 BEAR SX5E X10S ND1 DK0061162567 BEAR SX5E X10S NORDNET D2 DK0061164340 BEAR OLIE X5 NORDNET D5 DK0061169570 BEAR OLI X3 ND2 DK0061174570 BEAR OLIE X3 NORDNET D3 DK0061175031 BEAR OLIE X4 NORDNET D2 DK0061175114 BEAR OMXS30 X8 NORDNET D1 DK0061214897 BEAR SPX X8 NORDNET D DK0061255734 BULL GULX15S ND1 DK0061297223 BEAR NQ100 X12S NORDNET D1 DK0061333986 BEAR SP500 X12S NORDNET D2 DK0061334448 BEAR SP500 X12S ND1 DK0061341146 BEAR SX5E X12S NORDNET D3 DK0061351020 BEAR SP500 X15S ND2 DK0061354396 BEAR DOWJONES X15S NORDNET D DK0061366721 BEAR KOBBER X10S NORDNET D2 DK0061439627 BEAR KOBBER X12S NORDNET D2 DK0061439700 BEAR KOBX10S ND1 DK0061452489 BEAR PLATIN X10S NORDNET D DK0061458098 BEAR PLATIN X12S NORDNET D1 DK0061473998 BEAR PLATIN X12S ND DK0061483443 BEAR OMX X18S NORDNET D9 DK0061503141 BEAR OMX X18S ND3 DK0061503570 BULL NQ100 X18S NORDNET D7 DK0061706330 __________________________________________________________________________ Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1073321