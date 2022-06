Erweiterungen von Aera Decision Cloud verbessern Intelligenz und KI/MLOps zur Beschleunigung und Skalierung der digitalen Entscheidungsfindung

Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2022 -Aera Technology gab heute auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2022 die Veröffentlichung neuer KI/MLOps- und Entwicklerfunktionen für die Aera Decision Cloud-Plattform des Unternehmens bekannt. Um die Automatisierung von Entscheidungen zu beschleunigen und zu skalieren, erweitern diese Neuerungen die datenwissenschaftliche Engine der Plattform und bieten fortschrittliche Funktionen für das Verständnis der Beziehungen und der Effektivität von Entscheidungen. Die Innovationen verbessern darüber hinaus die Fähigkeiten der Aera Decision Cloud für Entscheidungsabläufe in der Lieferkette.

Aera Decision Cloud wurde entwickelt, um die Einführung von Decision Intelligence zu beschleunigen die Digitalisierung, Erweiterung und Automatisierung der Entscheidungsfindung. Dadurch sind Unternehmen in der Lage, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und auszuführen, um die geschäftliche, finanzielle und operative Performance zu optimieren.

Laut Gartner werden "bis 2025 95 der Entscheidungen, die derzeit unter Verwendung von Daten getroffen werden, zumindest teilweise automatisiert sein".* Die Implementierung und Skalierung der automatisierten Entscheidungsfindung über eine oder mehrere Geschäftsfunktionen hinweg ist ohne eine speziell entwickelte Plattform schwierig und zeitaufwändig. Die Aera Decision Cloud wurde von Anfang an so gestaltet, dass sie Anwendern die fortschrittlichen Technologien und Tools in einer Plattform zur Verfügung stellt, um Daten aus internen und externen Systemen und Quellen zu aggregieren und zu integrieren und Entscheidungsmodelle zu entwickeln und einzusetzen, die fundierte, automatisierte Handlungsempfehlungen für sämtliche Geschäftsszenarien generieren.

Die heutige Produktversion enthält neue Funktionen für Geschäftsanwender, die die Aera Cognitive Skills verbessern und skalieren das vorkonfigurierte Set umfassender Entscheidungsfindungsfunktionen für Nachfrageprognosen, Planung, Bestand, Logistik, Beschaffung, Finanzen, Umsatz und mehr. Die neue Version bietet darüber hinaus Verbesserungen für Datentechniker, Datenwissenschaftler und Entwickler, die ihre Erfahrungen mit Aera Developer, der integrierten Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) der Plattform zum Erstellen und Bereitstellen von Skills oder zum Ändern von bereits bereitgestellten Aera Cognitive Skills, optimieren.

Highlights der neuen Produktversion:

Verbesserungen von Aera Cortex, der datenwissenschaftlichen Engine im Aera Cognitive Operating System, zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit, einschließlich: Neues Aera Notebook : Die offene Schnittstelle Jupyter Notebook bietet die optimale Umgebung, um mit Python und R auf einfache Weise datenwissenschaftliche Projekte und anderen benutzerdefinierten Programmcode in die Entscheidungsintelligenzflüsse zu integrieren, und zwar direkt von der "Aera Decision Cloud"-Plattform aus. Neues AutoML : Optionen für maschinelles Lernen erlauben die Entwicklung von ML-Entscheidungsmodellen ohne Fachkenntnisse in der Modellerstellung, -anpassung und -bereitstellung zu benötigen. Neue Modellperformance und Versionierung : Neue Verbesserungen automatisieren das Monitoring, den Einsatz und die Versionierung von Modellen für maschinelles Lernen, um die Operationalisierung von ML-Modellen und die Skalierung im gesamten Unternehmen zu erleichtern.

Fortschrittliche Intelligenzfunktionen für ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge und der Effektivität von Entscheidungen, einschließlich: Neuer Graph Explorer : Erweiterte Diagrammfunktionen, die die effektive Nutzung von Datenbeziehungen im Entscheidungsprozess ermöglichen. Neuer Confidence Score : Das Confidence Score Framework, das aus vergangenen, ähnlichen Empfehlungen und Ergebnissen lernt, hilft bei der Ermittlung der automatisierbaren Entscheidungen. Neuer Action Item Node : Ergänzung eines Nodes innerhalb der "Aera Developer"-Umgebung zur Vereinfachung des Entscheidungsmanagements durch die Möglichkeit, Empfehlungen noch einfacher zu erzeugen, zu aktualisieren, zu beenden und abzurufen.



"Mit der Aera Decision Cloud erfinden wir die Entscheidungsfindung neu und beschleunigen die Einführung von Decision Intelligence", sagte Shariq Mansoor, Gründer und Chief Technology Officer von Aera Technology. "Die heutige umfassende Version für Endanwender und Teams aus dem Bereich der Datenwissenschaft zeigt, wie wir unsere Plattform kontinuierlich weiterentwickeln, um digitale Entscheidungen in einem immer komplexeren Geschäftsumfeld zu ermöglichen."

Um eine Demo von Aera Decision Cloud und den neuen Funktionen zu sehen, besuchen Sie das Aera-Team am Stand-Nr. 325, Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2022.

Über das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo bietet CSCOs und Führungskräften aus dem Bereich der Supply Chain die wichtigsten Einblicke, Strategien und Frameworks, um die Schlagkraft ihrer Unternehmen zu erhöhen. Führungskräfte aus dem Supply-Chain-Bereich werden sich treffen, um sich einen strategischen Überblick über die Trends zu verschaffen, die ihr Geschäft verändern, sowie über die Erkenntnisse und Rahmenbedingungen, die sie zur Vorbereitung auf diese Veränderungen nutzen können, um die digitale Transformation zu ermöglichen und um Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil zu etablieren.

*Gartner, Predicts 2022: Data and Analytics Strategies Build Trust and Accelerate Decision Making," Jorgen Heizenberg, Lydia Clougherty Jones, Ted Friedman, Andrew White, Saul Judah, Gareth Herschel, Rita Sallam, Ehtisham Zaidi, Svetlana Sicular, Dezember 2021. https://www.gartner.com/document/4008991

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence, das unternehmerische Agilität Wirklichkeit werden lässt. Die innovative Cloud-Plattform des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen und umzusetzen. Im Zeitalter der digitalen Beschleunigung unterstützt Aera Unternehmen weltweit dabei, auf das sich ständig verändernde Umfeld zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

