Dow Jones - Die Bären lassen nicht locker

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average scheiterte auch am Pfingstmontag und damit zum wiederholten Male an einer wichtigen Widerstandszone im Chart, die sich aus dem EMA50 und einem horizontalen Widerstandsbereich zwischen 32.228 und 32.273 Punkten ableitet. Die Bullen hielten wiederum zuletzt im Bereich der Unterstützung bei 32.830 Punkten dagegen.

Dieser Support dürfte gemessen an den vorbörslichen Kursen heute fallen. Damit könnte der Index in die Unterstützungszone zwischen 32.689 und 32.579 Punkte eintauchen. Diese sollten die Bullen möglichst halten, da ansonsten ein Folgeverkaufssignal in Richtung 32.273 Punkte droht.

Auf der Oberseite hat sich derweilen nichts geändert. Zum einen liegt der Fokus auf dem EMA50 bei derzeit knapp 33.168 Punkten. Zum anderen muss der Dow Jones Industrial Average die Zone zwischen 33.228 und 33.273 Punkten hinter sich lassen, und das möglichst signifikant. Kursgewinne bis zum EMA200 bei knapp 33.990 Punkten könnten in diesem Szenario die Folge sein.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2022 - 06.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017 - 06.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HR0774 60,85 26.218,48 5,04 open end

Dow Jones Index HR3F3U 34,59 29.022,87 8,86 open end

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.06.2022; 15:46 Uhr

Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HR78GX 43,87 37.359,96 6,99 open end Dow Jones Index HB5VNQ 20,28 34.843,97 15,04 open end

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.06.2022; 15:48 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

