Auf der neuesten Apple Keynote präsentierte der Konzern aus Cupertino neue Produkte und Vorhaben - und enttäuschte eher. Die Apple-Aktie verliert aktuell leicht. Doch was können Anleger jetzt noch vom wertvollsten Konzern der Welt erwarten? Von Marian Kopocz. Die Apple-Aktie zeigte sich wenig beeindruckt von der Entwicklerkonferenz WWDC, welche am Pfingstmontag in den USA stattfand. Auf diesem Event werden regelmäßig Produktneuheiten des iKonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...