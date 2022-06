EQS Stimmrechtsmitteilung: IMMOFINANZ AG

IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.06.2022 / 17:49

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Zurich, Switzerland , 7.6.2022 Überblick

1. Emittent: IMMOFINANZ AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: UBS Group AG

Sitz: Zurich

Staat: Switzerland

4. Namen der Aktionäre: UBS O'Connor LLC

5. Datum der Schwellenberührung: 3.6.2022



6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung 4,50 % 0,72 % 5,22 % 138 650 327 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar) 4,24 % 0,64 % 4,88 %

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A21KS2 6 231 016 4,49 % AT0000A2UUN5 6 453 0,00 % Subsumme A 6 237 469 4,50 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Rights of Use over shares (AT0000A21KS2) n/a At any time 32 634 0,02 % Right to Recall lent shares (AT0000A2UUN5) n/a At any time 110 000 0,08 % Subsumme B.1 142 634 0,10 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Equity Futures 17.06.2022 n/a Cash 499 822 0,36 % Equity Swap 08.03.2032 n/a Cash 354 247 0,26 % Subsumme B.2 854 069 0,62 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:



x Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 UBS Group AG 2 UBS AG 1 0,29 % 0,44 % 0,73 % 3 UBS Switzerland AG 2 0,02 % 0,02 % 4 UBS Asset Management AG 2 5 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 4 0,01 % 0,01 % 6 UBS Asset Management Holding (No.2) Ltd 4 7 UBS Asset Management Holding Ltd 6 8 UBS Asset Management (UK) Limited 7 0,02 % 0,02 % 9 UBS Asset Management Life Limited 7 0,01 % 0,01 % 10 UBS Asset Management Switzerland AG 4 11 UBS Fund Management (Switzerland) AG 10 0,04 % 0,04 % 12 UBS Americas Holding LLC 2 13 UBS Americas Inc. 12 14 UBS Asset Management Trust Company 13 0,01 % 0,01 % 15 UBS Asset Management (Americas) Inc 13 16 UBS O'Connor LLC 15 4,13 % 0,26 % 4,39 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

- Zurich, Switzerland am 7.6.2022

07.06.2022