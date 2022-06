Das Biotechunternehmen Bavarian Nordic rechnet angesichts steigender Fälle von Affenpocken mit mehr Lieferaufträgen für seinen Pockenimpfstoff Imvanex. Das Interesse an dem Vakzin von Regierung rund um die Welt sei "überwältigend", sagte Finanzchef Henrik Juuel am Dienstag vor Investoren. Die Impfstoff, der wegen seiner verbesserten Sicherheit im Vergleich zu anderen Vakzinen heiß begehrt sei, würde sofort oder in den nächsten Wochen und Monaten ...

