Dass die Nutztierhaltung in ihrer heutigen Form keine Zukunft hat, bestreitet niemand mehr. Ja, das Grundgesetz nennt den Tierschutz als Staatsziel. Diese Verpflichtung bleibt aber eine hohle Phrase, solange Kühe so massiv auf Milchleistung gezüchtet werden, dass sie darüber krank werden. Höchste Zeit also für einen Wandel. Und den geht Özdemir mit seinem Vorschlag an. Natürlich ist das nur ein Anfang, da das Label Rind- und Geflügelfleisch zunächst nicht umfasst. Und Verbesserungen bei Tiertransporten und der Schlachtung will der Minister später anpacken. Diese Lücken ändern aber nichts am gelungenen Auftakt. In sechs Monaten hat Özdemir geschafft, was seine Vorgänger von CDU und CSU 16 Jahre lang nicht zuwege brachten.



