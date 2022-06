Einmal - wie in Star Wars - auf einem fliegenden Motorrad unterwegs sein. Dieser Traum könnte bald Wirklichkeit werden. Zumindest für einige von uns. Denn Mayman Aerospace hat mit dem P2 Speeder einen flugfertigen Prototyp seines Flug-Bikes gezeigt. Schon seit einigen Jahren arbeitet das Unternehmen Jetpack Aviation an Geräten, mit denen Menschen abheben können. Zunächst galt die Entwicklung - wie es der Firmenname andeutet - sogenannten Jetpacks. Mit einem solchen Raketenrucksack am Rücken umrundete Jetpack-Aviation-Gründer David Mayham im Jahr 2015 die Freiheitsstatue in New York. Spätestens seit 2018 widmet sich Mayhams Firma aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...