Engagement für ethische, verantwortungsvolle und nachhaltige Praktiken wird durch Auszeichnung gewürdigt

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, teilte heute mit, dass seine globalen Nachhaltigkeitsbemühungen von EcoVadis mit Silber bewertet wurden. GlobalLogic liegt damit gegenüber anderen Anbietern von Technologiedienstleistungen im oberen 27 Prozentbereich. Die Auszeichnung belegt das Engagement von GlobalLogic für Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (Environmental, Social, Governance, ESG) und die Unterstützung seiner Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220607005333/de/

Digital engineering leader GlobalLogic achieves silver status from renowned sustainability rating organization EcoVadis, underscoring the firm's commitment to ESG initiatives. (Graphic: Business Wire)

GlobalLogic fördert eine Kultur, die auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit basiert: Umwelt, Sozialkapital, Corporate Social Responsibility (CSR) und Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). Zusätzlich entwickelt sich die Rolle des Digital Engineering rasant weiter, sodass Organisationen digitale Erlebnisse nachhaltig, gerecht und inklusiv gestalten können. Dank der Softwaretechnologie werden sich neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben, die dem Planeten und der Menschheit zugute kommen. EcoVadis ist deshalb ein wichtiger Schritt, um die Position und die Praktiken von GlobalLogic in Sachen Nachhaltigkeit festzulegen.

"Als zuverlässiger Partner vieler international führender Unternehmen sind wir Bestandteil ihres Ökosystems. Somit werden ihre ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele für ihre Produkte und Dienstleistungen auch zu unseren", sagt Joshua Abramson, Head of Sustainability bei GlobalLogic. "Die Silber-Bewertung von EcoVadis ist ein wichtiger Meilenstein in unserem ständigen Bestreben, nachhaltige Arbeit zum Nutzen unserer Kunden und der Gesellschaft zu leisten. Auch in Zukunft werden wir Maßnahmen ergreifen, die diese Ziele unterstützen."

Das Unternehmen hat sich seit der Übernahme von GlobalLogic durch Hitachi Ltd. einer der ausgereiftesten Nachhaltigkeitsinitiativen unter den globalen Konzernen angeschlossen. Für Hitachi sind die von den Vereinten Nationen aufgestellten Ziele für nachhaltige Entwicklung entscheidend für die Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen.

EcoVadis ist einer der renommiertesten Anbieter von Bewertungen im Bereich der Unternehmensnachhaltigkeit weltweit und somit die optimale unabhängige Gruppe, um die Auswirkungen von GlobalLogic zu bewerten. Im Rahmen der Umfrage werden Nachhaltigkeitsinitiativen in vier Kategorien genau untersucht: Umwelt, Arbeit Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Für alle berücksichtigten Kriterien verlangt EcoVadis detaillierte Unterlagen und Nachweise.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Entwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Erfahrungsdesign, komplexer technischer Entwicklung und Fachkompetenz im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden bei der Vorstellung, was möglich ist, und beschleunigen ihren Wandel zu digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Wir bieten unsere umfassende Fachkompetenz den Kunden in der Automobilindustrie sowie in Branchen wie Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten an. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), tätig ist und zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem es als "Social Innovation Business" Innovationen mithilfe von Daten und Technologie voranbringt.

GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220607005333/de/

Contacts:

GlobalLogic Inc. (Global)

Heather Ailara

211 Communications

+1 973 567 6040

heather@211comms.com