Vor drei Jahren hatte Elon Musk einen Börsengang von Starlink für 2022 in Aussicht gestellt. Schon länger ist klar, dass so schnell kein IPO des Satelliteninternet-Geschäfts von SpaceX stattfindet. Starlink werde frühestens 2025 an die Börse gehen, so Musk. Im Mai 2019 hatte SpaceX-Chef Elon Musk seinen Mitarbeiter:innen in einer E-Mail Überlegungen für einen baldigen Börsenstart des Satelliteninternet-Geschäfts Starlink mitgeteilt. Demnach sei ein Starlink-IPO in rund drei Jahren, also 2022, sinnvoll, so Musk. Schon im vergangenen Jahr hatte Musk die vagen Pläne ...

