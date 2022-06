Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX steckt in einer leicht aufwärts gerichteten Seitwärtsbewegung fest. Es gibt weder Änderungen an den Zielen noch neue Erkenntnisse. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Die lila 5 bildet - ausgehend von 8612 einen Impuls (normale Beschriftung) mit blauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...