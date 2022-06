Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag etwas leichter geschlossen, nachdem Zinssorgen wieder verstärkt die Diskussionen bestimmten. Bei den Einzelwerten sprang die Aktie von SGL Carbon nach einer Prognoserhöhung zweistellig nach oben, während die Aktie von Varta um eine wichtige charttechnische Marke kämpft. Parallel kann sich Novavax von den schweren Verlusten am vergangenen Freitag wieder etwas erholen, und auch die Aktien von Konkurrent Valneva schlossen den Handel freundlich.Die deutschen Aktien haben am Dienstag angesichts wieder stärker werdenden ...

