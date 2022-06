Letzte Woche überzeugte Nel Asa noch mit einem großem Deal mit einer norwegischen Metall-Raffinerie, was für einen kurzzeitigen Kurssprung sorgte. Doch nun scheint die Aktie des Wasserstoffspezialisten wieder abzurutschen. Das steckt dahinter und darauf kommt es jetzt an. Millionenauftrag sorgte kurzzeitig für Aufwind Wasserstoff wird immer beliebter, denn er könnte fossile Brennstoffe ablösen und so die Energiewende unterstützen. Auch vor dem Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...