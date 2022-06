Geht es nach Axon-Gründer Rick Smith, könnten Drohnen eingesetzt werden, um Schulen vor Amokläufern zu schützen. Doch mit dieser Idee stößt er nicht nur auf Unterstützung. Die US-Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur im Jahr 2020 insgesamt 45.222 Tote durch Schusswaffen in den USA. Das macht mehr als 120 Tote pro Tag. Erst kürzlich schoss ein 18-Jähriger in einer texanischen Grundschule um sich und tötete neunzehn Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen. Am Pfingstwochenende kam es in insgesamt vier ...

