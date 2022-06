Am Pfingstmontag konnten die Anleger endlich mal Dinge wie anhaltende Zinssorgen beiseiteschieben. Das Ende von Lockdowns in Shanghai und Peking überschattete im gestrigen Handel so ziemlich alles andere, und das führte querbeet für steigende Kurse. Nur wenige Titel konnten von der deutlich besseren Stimmung nicht profitieren.Die zuletzt schwer gebeutelte Aktie von Amazon (US0231351067) konnte ihre Erholung am Montag mit einem Plus von 3,66 Prozent fortsetzen. Hier dürfte auch der erfolgte Split eine Rolle gespielt haben. Durch den kostet eine Amazon-Aktie nun ...

