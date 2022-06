DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 14.598 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Positive US-Vorgaben haben den Kursen im nachbörslichen Handel am Dienstag zu einer kleinen Erholung verholfen. An der Wall Street hatten Anleger anfängliche Verluste zu Gelegenheitskäufen genutzt. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht bekannt, zumal die Nachrichtenlage sehr dünn war.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.598 14.557 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

