Andersen Global erweitert seine Präsenz in Afrika im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der in Ghana ansässigen Steuerberatungsgesellschaft LIMA Partners.

Das 2014 gegründete Unternehmen LIMA Partners mit Sitz in der Hauptstadt Accra bietet Dienstleistungen für lokale und internationale Kunden an. Kwame Amporful, Mitbegründer und Managing Partner von LIMA Partners, leitet ein Team erfahrener Fachleute, das sich auf die Bereiche Steuerberatung und Compliance, Buchhaltung und Beratung sowie Unternehmensverwaltung und regulatorische Compliance spezialisiert hat.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Global bietet uns die Möglichkeit zu wachsen, denn sie wird unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt weiter ausbauen, und zwar durch unser Engagement für eine verbesserte Spitzenleistung und die Bereitstellung hochwertiger, innovativer Lösungen für unsere Kunden", sagte Kwame. "Das Dienstleistungsangebot unserer Firma wird weiterhin die Erwartungen unserer Kunden übertreffen, die mit den Ressourcen und der Unterstützung eines globalen Unternehmens über die regionalen Grenzen hinausgehen."

"Mit der Aufnahme von LIMA Partners stehen uns umfassende Steuerkapazitäten in dem Land zur Verfügung und die Unternehmenswerte stimmen mit denen unserer globalen Organisation überein", fügte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. "Wir freuen uns, mit einer Kanzlei zusammenzuarbeiten, die höchste professionelle Standards an den Tag legt, denn sie ist ein wichtiger Bestandteil für den Ausbau unserer bestehenden Kapazitäten in Westafrika."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 11.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 360 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220607005422/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700