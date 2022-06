München (ots) -Schnelle psychosoziale Hilfe für ukrainische Kinder und Jugendliche über das Smartphone - das bieten die SOS-Kinderdörfer zusammen mit dem gemeinnützigen Berliner Start-up "krisenchat" an. Der "SOS-krisenchat Ukraine" ist digital erreichbar. Rund um die Uhr können sich junge Geflüchtete Unterstützung holen. Ukrainisch- und russischsprachige Krisenberater:innen helfen ihnen niedrigschwellig - in Echtzeit, ohne Registrierung, kostenlos und vertraulich.Boris Breyer, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer, sagt: "Das ist ein ganz wichtiges Angebot. Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen hat traumatische Erlebnisse gemacht. Sie sind Zeuge oder selbst Opfer von Gewalt geworden, haben alles zurücklassen müssen, vielfach sind ihre Väter, Brüder oder Freunde noch im Krieg. Der "SOS-krisenchat Ukraine" leistet ihnen Beistand und hilft ihnen, das Erlebte zu verarbeiten. Die Botschaft: Ihr müsst damit nicht alleine klarkommen!" Die SOS-Kinderdörfer unterstützen das Projekt finanziell, um das Beratungsteam personell zu verstärken.In Deutschland sind über 700 000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert, 40 Prozent davon Kinder und Jugendliche. Der SOS-krisenchat ist aber auch aus anderen Ländern erreichbar, wie zum Beispiel Polen oder der Ukraine selbst. Um möglichst breit auf das Angebot aufmerksam zu machen, werde es auch über soziale Medien wie TikTok und Instagram oder Push-Nachrichten auf Ukrainisch über SIM-Karten (Telekom und Vodafone) gestreut. "Wir hoffen sehr, dass möglichst viele junge Ukrainer und Ukrainerinnen davon Gebrauch machen", sagt Breyer.Der "SOS-krisenchat Ukraine" ist Teil umfangreicher Hilfsmaßnahmen der SOS-Kinderdörfer für ukrainische Kinder und Familien in zahlreichen Ländern. Auch in der Ukraine ist die Hilfsorganisation weiterhin aktiv und unterstützt die Menschen vielfach.Weitere Informationen: www.sos-kinderdoerfer.de/krisenchat-ukraineSo ist der "SOS-krisenchat Ukraine" erreichbar:- per SMS, WhatsApp unter der Nummer +49-1573-5993126 und dem Messenger-Dienst Telegram- über die Website: krisenchat.de/ukrainePressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5242091