MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Boris Johnson:

"Das Problem, das Boris Johnson am meisten in Bedrängnis bringt, ist jedoch sein Umgang mit der Partygate-Affäre, die seit einem halben Jahr die Agenda in Westminster mitbestimmt. Derzeit läuft eine Untersuchung, ob Johnson im Parlament gelogen hat, als es um die Lockdown-Partys in Downing Street ging. Er ist von der Polizei bestraft worden, insgesamt wurden 126 Strafen gegen Kabinettskollegen oder Mitarbeiter von Downing Street ausgesprochen. Unter Johnsons Führung hat sich am Regierungssitz eine Kultur entwickelt, in der Regeln, die für das restliche Land gelten, als nicht verbindlich betrachtet werden."