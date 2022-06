Erste Lizenz für 3GPP-Infrastruktur beginnt mit elf Patentinhabern

Alium, ein Joint Venture zwischen MPEG LA und Unified Patents, hat heute die Verfügbarkeit einer Lizenz für ein Open-RAN-Patentportfolio (kurz "Open-RAN-Lizenz" oder schlicht "Lizenz") angekündigt. Dabei handelt es sich um die erste Patentgemeinschaft, mit der die Ungewissheit bezüglich Lizenzvergaben im RAN-Infrastrukturbereich ("Radio Access Network") angegangen werden soll. Open RAN senkt Kosten und fördert den Wettbewerb, indem Netzbetreiber mehr Kontrolle und Flexibilität im Einsatz von 4G- und zukünftigen 5G-Netzwerken erhalten und die Verfügbarkeit der essenziellen Patente, die mit der Open-RAN-Lizenz ermöglicht wird, unterstützt die Übernahme von Open RAN.

"Open RAN ist eine wegweisende Technologie, die dank der Verfügbarkeit einer Gemeinschaftslizenz kurz vor dem Durchbruch steht, weil Leistungserbringer und Anwender dadurch erschwinglichen Zugang, Betriebsfreiheit, weniger Prozessrisiken und Gewissheit in geschäftlichen Belangen erhalten", sagte Larry Horn, Manager bei Alium. "Mit der potenziellen Beschleunigung der Marktakzeptanz und des Wachstums von Open RAN wird die Alium-Gemeinschaftslizenz auch dazu beitragen, dass die Übernahme von 5G und die Bereitstellung von 5G-Diensten für die Öffentlichkeit vorangetrieben werden."

"Alium ist stolz darauf, einige innovative Merkmale in die Patentvergabe einzubringen", sagte Kevin Jakel, Manager bei Alium. "Der Einsatz eines Instruments auf KI-Basis zur Bestimmung der Zuteilung von Lizenzgebühren erlaubt den Patentinhabern eine kostenlose Teilnahme und gewährleistet die Umsetzbarkeit einer Patentgemeinschaft mit Zehntausenden von Patenten, was sonst nicht möglich wäre. Darüber hinaus bietet Alium auch ein Qualitätsprogramm für die Patente zur Förderung des Vertrauens auf dem Markt in den Open-RAN-Standard. Wir bewundern den Weitblick der ersten Gruppe von Technologieführern, die diese bahnbrechende Initiative ins Rollen gebracht haben."

Die ursprünglichen Patentinhaber der Open-RAN-Lizenz von Alium sind Acer Incorporated, AT&T Intellectual Property, LLC, Cable Television Laboratories, Inc., Comcast Cable Communications, LLC, Godo Kaisha IP Bridge 1, Koninklijke Philips N.V., Meta Platforms, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Pantech Corporation (inklusive Pantech Wireless, LLC), SK Telecom Co., Ltd., und Verizon Patent and Licensing Inc.

Die Lizenz für das Open-RAN-Patentportfolio sowie eine Zusammenfassung der Lizenzbedingungen finden sich hier.

Das Ziel von Alium ist es, jedem weltweit im Rahmen einer einzigen Lizenz Zugang zu möglichst vielen grundlegenden Open-RAN-Patenten zu den gleichen Bedingungen anzubieten. Daher begrüßt Alium die Teilnahme aller Parteien mit mindestens einem Patent, das für den Open-RAN-Standard unerlässlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.alium-llc.com/licensors.

Alium, ein Joint Venture zwischen MPEG LA und Unified Patents, unterstützt Open RAN mit der ersten Patentgemeinschaft für Telekommunikationsinfrastruktur. Open RAN gewährt Netzbetreibern mehr Kontrolle und Flexibilität im Einsatz von 4G- und zukünftigen 5G-Netzwerken, und die Patentgemeinschaft von Alium bietet eine Lösung aus einer Hand gegen die Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit den Zehntausenden von Patenten von unterschiedlichen Patentinhabern im Bereich der von 3GPP standardisierten Funktionen der unteren Bitübertragungsschicht, die durch Funkanlagen übernommen werden, in denen der Split 7-2x in der Basisbandarchitektur von der O-RAN Alliance angewendet wird.

