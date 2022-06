Unterföhring (ots) -Ulrike Krey (49) wird zum 1. Oktober 2022 neue Redaktionsleiterin des ProSieben-Wissensmagazins "Galileo". Sie kehrt damit zu ihren journalistischen Wurzeln innerhalb der Sender der Seven.One Entertainment Group zurück: Von 2000 bis 2010 war Ulrike Krey in verschiedenen Funktionen für "Galileo" tätig und hat dabei u.a. "Galileo am Sonntag" und "Galileo Big Pictures" maßgeblich mitgeprägt. Aktuell steuert sie als Chefredakteurin bei Kabel Eins die Magazine "Abenteuer Leben" und "K1 Magazin" sowie diverse Prime-Time-Formate. Bis 2019 verantwortete Ulrike Krey das Development der sixx-Eigenproduktionen und war für den 360-Grad-Ausbau erfolgreicher Factual-Entertainment-Marken wie "Paula kommt!" und "Sweet & Easy - Enie backt" zuständig, zuletzt als Vice President Development & Content Strategy.Zukünftig berichtet Ulrike Krey an ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel. Susanne Stipp kehrt nach Ende ihrer Elternzeit im Oktober zurück auf ihre Funktion der Kabel Eins-Chefredakteurin. Ulrike Krey folgt auf Christian Schleker, der seit 2016 als Redaktionsleiter bei "Galileo" fungierte und sich zukünftig neuen Aufgaben widmen wird.Ulrike Krey, ab 1. Oktober "Galileo"-Redaktionsleiterin: "'Galileo' ist die erfolgreichste Factual-Marke unseres Unternehmens und aktuell so wertvoll wie noch nie: In einer immer komplexer werdenden Welt schafft es 'Galileo', jeden Tag mit relevanten und innovativen Themen und Erzählformen nicht nur analog, sondern auch digital Zuschauer und User zu begeistern. Ich freue mich wahnsinnig darauf, mit einem Team zu arbeiten, das für Mut, Leidenschaft und Innovation steht."Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group: "Ulrike Krey ist eine hervorragende Besetzung als Redaktionsleiterin von 'Galileo'.Dank ihres langjährigen Engagements innerhalb des 'Galileo'-Kosmos bringt sie große formatinterne Erfahrung mit, gleichzeitig wird Ulrike Krey 'Galileo' durch ihre Kompetenz und ihr Know-How, das sie nicht nur als Chefredakteurin bei Kabel Eins, sondern auch in der Entwicklung von erfolgreichen sixx-Eigenproduktionen bewiesen hat, nachhaltig bereichern. Ich freue mich sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit."Stefan Vaupel, ProSieben-Chefredakteur: "Christian Schleker und mich verbindet seit mehr als einem Jahrzehnt eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei 'Galileo'. Als Redaktionsleiter von 'Galileo' hat Christian das Magazin durch seine stets in die Zukunft blickende Herangehensweise geprägt, den Fokus in Sachen Relevanz und Aktualität geschärft und mit seinem konstruktiven Journalismus das Magazin auch durch stürmische Zeiten gelenkt. Danke Dir, lieber Christian, für Dein Herzblut und Dein unermüdliches Engagement."Das Wissensmagazin "Galileo" ist seit 1998 unverzichtbarer Bestandteil des ProSieben-Programmportfolios und liefert den Zuschauer:innen relevantes Wissen mit Aha-Effekt. Immer auf den Punkt gebracht. Immer mit klarem Mehrwert - und das jeden Tag. "Galileo" ist das am längsten laufende Wissensmagazin im deutschen Fernsehen und wurde in seiner über 20-jährigen Geschichte u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressekontakt:Christoph KörferSendersprecher ProSiebenphone: +49 (0) 89 9507 - 1178email: christoph.koerfer@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5242285