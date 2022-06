Berlin (ots) -"Mein Vater steckt mir noch manchmal 50 Euro zu, für Spritgeld. Dann sagt er: Gehst Du mal schön essen mit Ina, hier haste 50 Euro."Zu seinen Hits gehören die Songs "An guten Tagen", "Kreise" und "Alles brennt". Johannes Oerding ist erfolgreicher Deutschpop-Sänger und gerade wieder als Gastgeber der Fernseh-Show "Sing meinen Song" zu sehen. Gestern Abend (7.6.) war der Sänger mit dem typischen Hut zu Gast bei "Knapp Daneben" im Studio 14 - Die rbb Dachlounge. Bei dem Musik & Talk-Format von rbb 88.8, der Berliner Landeswelle des rbb, begleitet Moderator Heiner Knapp jeweils einen Künstler live am Klavier. Johannes Oerding erzählt im Gespräch, dass seine Familie am Anfang seiner Musik-Karriere noch besorgt um ihn war, sich die Sorge aber irgendwann gelegt habe:"Trotzdem steckt mein Vater mir immer noch mal 50 Euro zu, fürs Spritgeld. Und dann sagt er: Gehst Du mal schön essen mit Ina hier haste 50 Euro. Das passiert schon noch." Mit "Ina" ist Ina Müller gemeint. Mit der Sängerin und Moderatorin ist Johannes Oerding seit vielen Jahren liiert. Wenn der Wahl-Hamburger in seine Heimat am Niederrhein fährt, so der 40jährige Oerding im Talk, verfällt auch seine Mutter wieder in alte Rollenmuster:"Wenn ich nach Hause komme - ich hab' auch keine Chance. Meine Mutter, wenn ich einen Koffer irgendwo hinstelle, der wird sofort aufgemacht, alles wird gewaschen. Obwohl es noch sauber ist, da hat sie so einen Drang."Johannes Oerding verrät bei seinem rbb-Auftritt viel Persönliches. Zum Beispiel, warum er im westfälischen Münster geboren ist, obwohl er im kleinen Ort Kapellen am Niederrhein aufgewachsen ist:"Ich wurde nur zur Geburt dort hingefahren, weil meine Eltern alle fünf Kinder dort in diesem Krankenhaus zur Welt bringen wollten, weil sie sich dort kennengelernt haben. Mein Vater war dort Arzt, meine Mutter Krankenschwester. Mein Vater heißt mit Vornamen Udo, meine Mutter Elke. Wie bei der Schwarzwaldklinik. Dr. Udo, Schwester Elke. Und das war irgendwie so ein Running Gag, dass die uns dahin gekarrt haben."Auch, dass sein Vater früher in der eigenen Arztpraxis CDs und Konzert-Tickets von ihm verkauft habe, gibt Johannes Oerding schmunzelnd preis. Als eines von fünf Kindern beschreibt er sich als ehrgeizig: "Wenn man mit vier Geschwistern aufwächst, dann ist alles eine Challenge. Da geht's um die letzte Frikadelle! Wer isst schneller, damit er noch den Döner von der kleinen Schwester kriegt?"Bei "Knapp Daneben" von rbb 88.8 hat Johannes Oerding auch seinen neuen Song "Plan A" präsentiert. Das Konzert nachschauen können Sie hier: www.rbb888.de.Das nächste "Knapp Daneben" findet am 20.9. statt. Zu Gast ist dann Wincent Weiss.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5242448