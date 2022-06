Novavax bekam Zulassungsempfehlung in den USA - Die Inflation schlagen

Werbung



Die FDA sprach sich für den Totimpfstoff aus. Außerdem wird im heutigen Webinar die Inflation mit Hilfe von Anlageprodukten gebändigt.



COVID-19, da war ja was. Auch wenn der Virus nicht mehr so häufig in den Medien auftritt, verweilt er immer noch unter uns. Und während Novavax in Deutschland bis dato nicht der große erhoffte Durchbruch war (Laut dem Bundesministerium für Gesundheit wurden nur 1,7 Mio. Dosen Novavax geliefert - und 146,7 Mio. Dosen BioNTech), kann dies in den USA anders aussehen. Denn dort sind bis dato nur drei Impfstoffe zugelassen; die beiden mRNA-Impfstoffe sowie der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson. Novavax liefert hier eine Alternative mehr, und hat den über vier Monate langen Empfehlungsprozess überstanden. Das Kuriose hierbei ist das Timing. Einige Tage vor der Empfehlung hat die FDA Besorgnisse über Herzmuskelentzündungen beim Novavax-Impfstoff ausgesprochen. Laut FDA könnte eventuell das Risiko der Herzmuskelentzündungen höher sein, als es bei den mRNA-Impfstoffen der Fall ist. Ein unabhängiger Ausschuss soll den Impfstoff nun näher prüfen.





In den USA beherrscht aber auch ein anderes Thema als COVID-19 den täglichen Diskurs. Ähnlich wie bei uns geht es um die Inflation. Die USA weisen mit gut 8,3 % einer der höchsten Inflationsraten der letzten Jahrzehnte vor, während die Deutsche Inflation mit 7,9 % die für viele Bewohner ein unbekanntes Ausmaß erreicht. Wie man den Kaufkraftverlust mit Anlageprodukten ausgleichen kann, erklärt Ihnen heute um 18:30 Uhr unser Experte Julius Weiß in einem kostenlosen Webinar. Einschalten lohnt sich!

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



