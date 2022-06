Ubstadt-Weiher (ots) -- Gyro 3.0 Navigation, intelligente Planung- Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit- 4000pa starke Saugleistung mit drei Stufen- Fernbedienung und App-Steuerung, kompatibel mit Google Assistent und Amazon Alexa- Elektronischer Wassertank, drei WasserdurchflussgeschwindigkeitenDie SOLECTRIC GmbH, einer der führenden Spezialdistributoren für innovative Foto- und Videoprodukte sowie Lösungen für digitale Bildung und Unterricht in Europa, führt mit dem MIDEA I5C einen Saug- und Wischroboter, der sich als willkommene Haushaltshilfe nicht zu Letzt für die heißen Sommertage eignet. Kehren, Saugen und Wischen kann somit von der To-Do-Liste gestrichen werden und stattdessen das schöne Wetter genossen werden. Das Modell verfügt über einen 2.600 mAh Akku, der eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten ermöglicht. Dank der 4.000pa Saugleistung mit Drei-Stufen-Regelung sowie der erweiterten Doppelbürsten ist es ein Leichtes Staub und Dreck zu entfernen. Verschiedene Reinigungsmodi passen sich den jeweiligen Anforderungen der Räume und Flächen an. Der Saug- und Wischroboter MIDEA I5C ist bei SOLECTRIC für 229,- Euro (inkl. MwSt.) erhältlich.Strotzt sämtlichen ReinigungsanforderungenJeder Raum und jede Fläche benötigen bei der Reinigung eine individuelle Pflege. Während die Fliesen im Badezimmer mit mehr Wasser geputzt werden sollten, muss man beim Holzboden im Wohnbereich sparsam damit umgehen. Bei Teppichböden hingegen ist eine intensive Saugleistung entscheidend. Das stellt für den 3-in-1-Saugroboter MIDEA I5C mit Wisch,-Kehr- und Saugfunktion kein Problem dar. Seine verschiedenen Modi erlauben eine intelligente Planung sowie eine selektive Raum- oder Flächenreinigung, Einzelreinigung, Tiefenreinigung und Zickzack-Reinigung. Der Saugroboter passt sich somit den jeweiligen Anforderungen an. Je nach Grad der Verschmutzung legt der elektronische Wassertank die Stärke der Wasserausgabe fest. Die erweiterten Doppelbürsten ermöglichen ein leichtes Aufsammeln des Staubs, die schwimmenden Walzenbürsten säubern sämtliche Bodentypen. Aufgrund der Gyro 3.0 Navigation und einer Vielzahl von Sensoren, werden Kollisionen wie mit Möbeln oder Abstürzen an Treppen sowie Stufen verhindert.Leistungsstark und allzeit einsatzbereitDer MIDEA I5C ist mit einem 2.600 mAh Akku ausgestattet, für eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten. Damit kann eine Fläche von bis zu 120m² abgedeckt werden. Dank 4.000pa garantiert der MIDEA eine hohe Saugleistung, die sich auf drei Stufen regeln lässt. Nach getaner Arbeit oder bei schwacher Batterie fährt der Saugroboter zur Docking-Station, um sich aufzuladen. Nach etwa drei bis vier Stunden ist er wieder bei 100 Prozent.Smart Home Fans freuen sich zusätzlich über die Unterstützung von Google Assistant, Google Home und Amazon Alexa. Via Sprachbefehl oder in der App lassen sich die Saugstärke sowie der Wasserdurchfluss in drei Stufen steuern und bearbeiten. Die Fernbedienung navigiert den MIDEA I5C in die gewünschten Bereiche.Preise und VerfügbarkeitDer MIDEA I5C ist für einen UVP von 229,- Euro (inkl. MwSt.) bei SOLECTRIC unterhttps://shop.solectric.de/consumer/midea/midea-geraete/3987/midea-i5c erhältlich.Bildmaterial finden Sie hier (https://we.tl/t-wJfrNtFyXr).Über Solectric:Die Solectric GmbH ist heute europaweit einer der größten Partner von DJI-Drohnen. Im Jahr 2016 begann als zusätzliches Geschäftsfeld die Fokussierung auf Industrie-Lösungen. Seitdem ist die Solectric GmbH für viele Behörden und Unternehmen ein verlässlicher Partner beim Erwerb und der Beratung maßgeschneiderter Drohnenlösungen auf DJI Basis.Vervollständigt wurde das aktuelle Portfolio 2017 durch den Bereich Educational Solutions. Dieser arbeitet mit starken Partnern zusammen, um innovative Bildungslösungen und Equipment für digitale Bildung in der DACH-Region zu verbreiten.Pressekontakt:Tina HeckmannHead of MarketingTelefon: +49 7251 936 93 71Tina.Heckmann@solectric.deOriginal-Content von: Solectric GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162268/5242550