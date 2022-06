Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Infolge des allgemeinen Ausverkaufs an den Kapitalmärkten sind die Renditen und Spreads in den meisten Fixed Income-Segmenten wieder auf ein höheres Niveau zurückgekehrt, so Jérémie Boudinet, Credit Portfolio Manager bei La Française Asset Management.Dennoch sei die Unsicherheit und die Volatilität bei Zinsen und Aktien derzeit noch zu hoch, was bei den Marktteilnehmer dazu führe, dass sie eher bei kurzlaufenden Anleihen zugreifen würden. Die Experten würden bei ihrer Strategie bleiben und in qualitativ hochwertige Unternehmens- und die liquidesten Anleihen investieren. Nachrangige Anleihen mit sehr kurzen Fälligkeitsterminen würden die Experten meiden, da das Prolongationsrisiko in letzter Zeit stark zugenommen habe. ...

