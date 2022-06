Audi hat weitere Standorte für sein Schnellladekonzept Charging Hub angekündigt. Auf Basis der Erkenntnisse des Pilotstandorts in Nürnberg soll eine weitere Variante in Zürich erprobt werden. Als erste reguläre Standorte sind Salzburg und Berlin geplant. Wie Audi mitteilt, sollen in Zürich bis Ende 2022 vier überdachte Ladepunkte an zwei Power-Cubes aufgebaut und in Betrieb genommen werden - je Ladepunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...