Das Förderprogramm des Bundes für Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben geht in diesem Monat in seine zweite Runde. Der zweite Förderaufruf für alternativ betriebene Nutzfahrzeuge und dazugehöriger betrieblicher Tank- und Ladeinfrastruktur sowie ein zusätzlicher Sonderaufruf für Sonderfahrzeuge und Infrastruktur werden am 15. Juni veröffentlicht. Die Antragsstellung ist ab dem 29. Juni möglich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...