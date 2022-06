Konventionelle Energieträger lieferten auch im 1. Quartal 2022 den meisten Strom in Deutschland: Rd. 53 %. Darunter versorgte Kohle die heimischen Haushalte und Unternehmen zu 31,5 %, Erdgas zu 13 % und Kernenergie zu 6 %. Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal entsprachen diese Anteile +2,5 Prozentpunkten, -3,2 Punkten und -6,1 Punkten. Unterm Strich aber wurden aus konventionellen Quellen im 1. Jahresviertel 2022 8 % weniger Energie ins Netz eingespeist. Der Anteil der erneuerbaren Energien legte gegenüber dem 1. Quartal 2021 dagegen deutlich zu. Windkraft zieht dabei den größten Anteil am erneuerbaren Energiemix auf sich mit 30,1 %, was allerdings auch an dem recht windarmen 1. Jahresviertel 2021 lag; hier wirkt also ein Basiseffekt. Insgesamt stieg der Anteil aller alternativen Stromquellen auf 47,1 % von Januar bis März 2022. Annerose Winkler Der Deutsche Unternehmerbrief www.bernecker.info Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de