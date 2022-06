Die Richtungssuche am deutschen Aktienmarkt geht am Tag vor dem europäischen Zinsentscheid weiter. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage war das Bild am Mittwoch durchwachsen: Auf den anfänglichen Test der Marke von 14.600 Zählern drehte der DAX -0,48% ins Minus. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,5 Prozent auf 14.485 Punkte nach. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx 50 -0,25% verlor derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...