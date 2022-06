Panoro Minerals Ltd. gab gestern ein Update seines Explorationsbohrprogramms auf dem zu 100% unternehmenseigenen Cu/Au/Ag-Projekt Cotabambas in Peru bekannt. Das Bohrprogramm begann mit der Mobilisierung des ersten Bohrgeräts in der letzten Aprilwoche 2022 im Bereich der Grube South.



Bohrloch CB-195, das erste abgeschlossene Bohrloch des Programms 2022, lieferte laut dem Unternehmen einen Abschnitt von 195,8 m mit 0,55% Cu, 0,52 g/t Au und 2,88 g/t Ag (0,92% Kupferäquivalent), einschließlich eines Profils aus Kupferoxiden, gemischten und hypogenen Zonen.



Die primären Kupfersulfide in der hypogenen Zone beinhalten 45,7 m mit einem Gehalt von 0,95% Cu, 0,78 g/t Au und 4,35 g/t Au (1,51% Kupferäquivalent) in einem Porphyrbestand mit Quarz-Monzonit-Zusammensetzung.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

PANORO MINERALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de