FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für SGL Carbon von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Geschäftstrend beim Kohlefaserspezialisten sei vielversprechender als gedacht, schrieb Analyst Andreas Heine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen an. Der optimistischere diesjährige Ausblick des Unternehmens stärke das Vertrauen in eine robuste Gewinnentwicklung./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 13:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 01:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007235301

