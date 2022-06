Ulm (www.anleihencheck.de) - Die Ukrainekrise verursachte weitreichende Kursrückgänge an den Rentenmärkten, so Prof. Dr. Daniel Schallmo und Heribert Danner von der W & S Portfoliomanagement GmbH.Ursächlich hierfür sei ein weltweit zu beobachtender Anstieg der Zinsen. Die Umlaufrendite für Inhaberschuldverschreibungen und börsennotierte Bundeswertpapiere in Deutschland sei vom ersten März bis Anfang Mai um mehr als einen Prozentpunkt gestiegen. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe seit Jahresbeginn in der Spitze mehr als 10 Prozent verloren. Dies bedeute für die meisten Anleger im Rentenmarkt, ob große institutionelle Marktteilnehmer wie Versicherung und Banken oder private Anleger, die in vermeintlich sicheren Rentenfonds investiert seien, weitreichende Verluste. Die hohen Inflationsraten in Verbindung mit den steigenden Zinsen würden den Vermögenserhalt schwierig gestalten. ...

