Unterföhring (ots) -- Eine Produktion von Sister ("Chernobyl", "Landscapers") und Proverbial Pictures für Sky und HBO- Mit Michelle De Swarte ("The Duchess"), kreiert von Siân Robins-Grace und Lucy Gaymer- Downloadlink zum Trailer: https://app.shift.io/review/629f3a6df6e2ae053c741f85Sky veröffentlicht einen ersten Trailer sowie Fotos der achtteiligen Miniserie "The Baby" (https://www.sky.de/serien/the-baby) mit Michelle De Swarte ("The Duchess") in der Hauptrolle. Die Horror-Comedyserie von Siân Robins-Grace und Lucy Gaymer ist eine Koproduktion von Sky und HBO und wurde produziert von Sister und Proverbial Pictures. "The Baby" ist ab 21. Juli immer donnerstags in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Michelle De Swarte ("The Duchess") spielt die 38-jährige, unabhängige Natasha, die nicht sehr glücklich darüber ist, dass ihre engsten Freundinnen alle schwanger sind. Doch als ihr unerwartet ein eigenes Baby buchstäblich in die Arme fällt, gerät ihr Leben dramatisch aus den Fugen. Das kontrollierende, manipulative, aber unglaublich süße Baby verwandelt Natashas Leben in eine surreale Horrorshow. Als sie das wahre Ausmaß der tödlichen Natur des Babys entdeckt, unternimmt Natasha immer verzweifeltere Versuche, es loszuwerden. Sie will kein Baby. Aber das Baby will definitiv sie.In weiteren Rollen spielen Amira Ghazalla ("The Rythm Section") als geheimnisvolle 70-jährige Mrs. Eaves, die in den vergangenen 50 Jahren in einem Auto gelebt hat und überall dort auftaucht, wo das Baby ist - sowie Amber Grappy als Bobbi, Natashas jüngere Schwester, eine Kinderzauberin, die sich danach sehnt, Mutter zu sein, um Liebe zu geben und zu bekommen.Das Sky Original, produziert von Sister und Proverbial Pictures, ist eine Koproduktion von Sky und HBO. Die achtteilige Horror-Comedyserie wurde kreiert von Siân Robins-Grace ("Kaos", "Sex Education") und Lucy Gaymer (als Produktionsleiterin u. a. für "Gangs of London" und "Liar"). Executive Producers sind Jane Featherstone, Carolyn Strauss und Naomi de Pear für Sister, sowie Siân Robins-Grace und Nicole Kassell sowie Gabriel Silver für Sky Studios.Katie Carpenter ist Co-Executive Producer; Lucy Gaymer produziert. Regie führen Nicole Kassell, Stacey Gregg, Faraz Shariat und Ella Jones, das Drehbuch stammt von Siân Robins-Grace, Susan Soon He Stanton, Kara Smith, Anchuli Felicia King und Sophie Goodhart."The Baby" wurde für Sky von Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, und Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama bei Sky Studios, der auch als Commissioning Editor fungiert, in Auftrag gegeben. Für HBO wird die Serie von Casey Bloys und Amy Gravitt in Auftrag gegeben.Facts:Originaltitel: "The Baby", Horror-Comedy-Serie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, GB/USA 2022. Produzentin: Lucy Gaymer. Executive Producers:Jane Featherstone, Carolyn Strauss, Naomi de Pear, Siân Robins-Grace, Nicole Kassell, Gabriel Silver. Drehbuch: Siân Robins-Grace, Susan Soon He Stanton, Kara Smith, Anchuli Felicia King, Sophie Goodhart. Regie: Nicole Kassell, Stacey Gregg, Faraz Shariat, Ella Jones. Darsteller: Michelle de Swarte, Amira Ghazalla, Amber Grappy, Sophie Reid.Ausstrahlungstermine:Ab 21. Juli 2022 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Content Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland. Über Sister Pictures Limited:Sister Pictures Limited was co-founded by Jane Featherstone, Elisabeth Murdoch and Stacey Snider to develop, produce and invest in visionary creators. Sister Pictures Limited builds upon Featherstone's Emmy and BAFTA Award-winning scripted indie, Sister Pictures, an independent, modern studio with offices in London and LA. 