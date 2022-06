Windkraft-Aktien wie Vestas, Nordex, ABO Wind und Energiekontor legten heute teilweise deutlich zu. Der Grund: Die Bundesregierung will per Gesetz den Weg für den Windkraft-Ausbau ebenen.

Die Bundesregierung will offenbar per Gesetz die Hürden für den Ausbau der Windenergie abbauen. Auch die Abstands-Regelungen für Windkraftanlagen der Bundesländer könnten durch das geplante Gesetz ausgehebelt werden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf einen Gesetzentwurf, den sie einsehen konnte.

Demnach sollen zwei Prozent der Bundesfläche für Windkraftanlagen reserviert werden. Die Regeln der Bundesländer zum Mindestabstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen sollen zunächst weiter Bestand haben. Wenn ein Bundesland jedoch seine Flächenvorgabe nicht einhält, soll nach Ablauf einer Frist die Regelung hinfällig werden. Dazu sollen Planungs-, Bau- und Naturschutzgesetz geändert werden.

Bislang sind nur 0,8 Prozent der Fläche Deutschlands für Onshore-Windkraftanlagen reserviert. Tatsächlich genutzt werden aber nur 0,5 Prozent.

Von dem geplanten Gesetz dürften Windkraftanlagen-Bauer wie Vestas oder Nordex profitieren. Auch deutsche Windkraft-Projektierer wie ABO Wind oder Energiekontor dürften zu dem Profiteuren gehören.

Im Xetra-Handel steht die ABO Wind-Aktie am Mittwochnachmittag rund zwei Prozent im Plus. Die Energiekontor-Aktie gewann sogar fast fünf Prozent hinzu. Nordex und Vestas stehen beide ebenfalls leicht im Plus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0005313506,DE000A0D6554,DE0005760029,DK0061539921